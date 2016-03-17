Создание визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт24 заявки236 просмотров

Нужно создать визитку, имеется логотип и шрифт, по анаглогии с которым нужно сделать 

9 лет назад
Hitry_Lis
Кристина 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров