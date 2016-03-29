4 Рекламных макета увеличить размеры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок149 просмотров

Необходимо обработать существующие или сделать заново 4 рекламных макета, увеличить разрешение 2000*1500 см. (макеты вышлю по запросу). Качество должно быть отличное!

Интересует цена сроки.

9 лет назад
matog
Давид 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
42 отзыва

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$50
5 дней
Татьяна, отлично и профессионально выполнила работу. Рекомендую!
Отлично поработали, все на высоте. Спасибо за проект и мои рекомендации коллегам))

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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