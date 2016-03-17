Требуется наклейка. Будет размещаться на баках различного размера. См. фото1 и 2 с габаритами и цветом. Реальный цвет поверхности RAL5017. По PANTONE не знаю. Нужно: 1. Разработать форму и размер, гармонично подходящие к обоим ...
Сделать дизайн рекламы в магазин
Добрый день. Нужно сделать красивый и привлекающий дизайн на распродажу в магазин. ТЗ - расписано, а за Вами уже талант создания идеи и перенос ее на экран. Нужно сделать за 3 дня, кто не сможет не беспокоить.
Пишите, ТЗ готово, если вы пойдете скину тз и будем дальше работать. Работает по предоплате . Спасибо
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