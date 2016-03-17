Сделать дизайн рекламы в магазин

Добрый день. Нужно сделать красивый и привлекающий дизайн на распродажу в магазин. ТЗ - расписано, а за Вами уже талант создания идеи и перенос ее на экран. Нужно сделать за 3 дня, кто не сможет не беспокоить.

Пишите, ТЗ готово, если вы пойдете скину тз и будем дальше работать. Работает по предоплате . Спасибо