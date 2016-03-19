Разработка визиток для студии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт18 заявок237 просмотров

Необходимо разработать фирменную визитку для дизайн студии.

Можно что-то почерпнуть из шаблона сайта либо сделать что-то свое.

Приветствуются визитки с прозрачными фоном, либо необычной формы. Вообщем, рассмотрю все предложения.

сайт, для которого нужны визитки

9 лет назад
bulkin137
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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