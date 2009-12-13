3 картинки для фона сайта

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки185 просмотров
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Нужно создать 3 картинки в gif формате для фона сайта. Первая для верха, размер ширина 1030 px, высота 20. вторая для основного фона, 1030 ширина, 2 высота. И третья для футера, 1030 ширина и 54 высота, залитая градиентом, образец пришлю. Верхняя и нижняя картинки должны быть со скруглёнными углами на 15px сверху и снизу соответственно. И самое главное у каждой картинки по краям должна быть тень градиентом, с каждой стороны по 15px, так чтобы белая часть по центру оставалась ровно 1000px. Градиент начинается цветом CECECE и к его концу плавно переходящий в белый цвет. Углы у тени должны быть скруглённые, точно так же как у белой части картинки. Сделать надо сегодня. Если сделаете хорошо будет ещё один заказ, его уже надо будет сделать по образцу, немного переделав, ничего сложного.

Пишите срок изготовления и цену

14 лет назад
xtrim2007
37 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена за очень быстрые сроки! Качество отличное! Рекомендую!
Приятно работать с Александром! Подробнейшее задание вплоть до пикселя! Своевременно оплатил. Рекомендую!
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