3 картинки для фона сайта

Нужно создать 3 картинки в gif формате для фона сайта. Первая для верха, размер ширина 1030 px, высота 20. вторая для основного фона, 1030 ширина, 2 высота. И третья для футера, 1030 ширина и 54 высота, залитая градиентом, образец пришлю. Верхняя и нижняя картинки должны быть со скруглёнными углами на 15px сверху и снизу соответственно. И самое главное у каждой картинки по краям должна быть тень градиентом, с каждой стороны по 15px, так чтобы белая часть по центру оставалась ровно 1000px. Градиент начинается цветом CECECE и к его концу плавно переходящий в белый цвет. Углы у тени должны быть скруглённые, точно так же как у белой части картинки. Сделать надо сегодня. Если сделаете хорошо будет ещё один заказ, его уже надо будет сделать по образцу, немного переделав, ничего сложного.

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