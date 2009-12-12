Создание фотобанка2

$500
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок286 просмотров
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Необходимо создать фотобанк

Пример : http://www.shutterstock.com/

т.з вышлю лучшим по срокам, цене и качеству

с оплатой webmoney, yandexdengi

++ дополнительно к данному сайту необходимо создать программу, которая с определенной частотой с сайта скачивались фотографии и ставились на рабочий стол (wallpapers)

Жду предложения по срокам и стоимости

14 лет назад
Erasmus33
Евгений 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
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