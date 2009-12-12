Праздничные правки

Здравствуйте. приложена к проекту картинка (шапка форума). через пару дней сайту 1 год - праздник и скоро новый год. нужно как то картинку поправить ПРАЗДНИЧНО. есть псд исходник. денег 10$ и столько же на праздничную шапку сайту потом ) пишите кто готов по новогодним ценам сделать классно ) оставляйте аськи