Праздничные правки

$10
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок257 просмотров
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Здравствуйте. приложена к проекту картинка (шапка форума). через пару дней сайту 1 год - праздник и скоро новый год. нужно как то картинку поправить ПРАЗДНИЧНО. есть псд исходник. денег 10$ и столько же на праздничную шапку сайту потом ) пишите кто готов по новогодним ценам сделать классно ) оставляйте аськи

14 лет назад
HackMeN
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
cnthtj
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
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