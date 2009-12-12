Праздничные правки

Редизайн, верстка и монтаж на CMS NETCAT 3.5 Extra Данный проект www.mxdv.ru был реализован в 2005 году пришло время обновить проект, как структуру так и дизайн. В настоящее время принято решение о редизайне сайта, изменения ...
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Здравствуйте. приложена к проекту картинка (шапка форума). через пару дней сайту 1 год - праздник и скоро новый год. нужно как то картинку поправить ПРАЗДНИЧНО. есть псд исходник. денег 10$ и столько же на праздничную шапку сайту потом ) пишите кто готов по новогодним ценам сделать классно ) оставляйте аськи
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