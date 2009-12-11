Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки570 просмотров
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Редизайн сайта с учетом изабилити (Удобства пользования сайта интуитивно понятный сервис)

Оплата после первых скриншотов с показом виденья редизайна.

Сайт http://holiday-crimea.com.ua/

Первоначальный дизайн брался с сайта www.booking.com/

Дизайн сайтаРедизайн сайта
14 лет назад
George28
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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