Редизайн, верстка и монтаж на CMS NETCAT 3.5 Extra Данный проект www.mxdv.ru был реализован в 2005 году пришло время обновить проект, как структуру так и дизайн. В настоящее время принято решение о редизайне сайта, изменения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для сайта скандинавского аукциона.
Требования к дизайну:
1) разработка лого сайта (должен быть нарисованный огонек )
2) дизайн должен быть серьезным но одновременно современным и свежим
3) цветовая гамма ориентировочно оранжево-красно-голубая или оранжево-красно-зеленая (хотя можна и другие варианты)
3) обязательна качественная верстка (цель: минимум кода)
4) сайт будет делаться по аналогии до bidster.com так что на нем можно посмотреть какие элементы нужно прорисовать
5) опционально разработка анимационного флеш банера, который будет рассказывать как работает сайт(цену за него указывайте отдельно).
Жду Ваших предложений!
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