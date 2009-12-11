Нужен дизайн для сайта скандинавского аукциона.

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок324 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн для сайта скандинавского аукциона.

Требования к дизайну:

1) разработка лого сайта (должен быть нарисованный огонек )

2) дизайн должен быть серьезным но одновременно современным и свежим

3) цветовая гамма ориентировочно оранжево-красно-голубая или оранжево-красно-зеленая (хотя можна и другие варианты)

3) обязательна качественная верстка (цель: минимум кода)

4) сайт будет делаться по аналогии до bidster.com так что на нем можно посмотреть какие элементы нужно прорисовать

5) опционально разработка анимационного флеш банера, который будет рассказывать как работает сайт(цену за него указывайте отдельно).

Жду Ваших предложений!

14 лет назад
alex365
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Редизайн, верстка и монтаж на CMS NETCAT 3.5 Extra

    $500

    Редизайн, верстка и монтаж на CMS NETCAT 3.5 Extra Данный проект www.mxdv.ru был реализован в 2005 году пришло время обновить проект, как структуру так и дизайн. В настоящее время принято решение о редизайне сайта, изменения ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для чата

    Нужны идеи дизайна для чата, а так же сам дизайн. Хороший-красивый-оригинальный (выслушаю все).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Праздничные правки

    $10

    Здравствуйте. приложена к проекту картинка (шапка форума). через пару дней сайту 1 год - праздник и скоро новый год. нужно как то картинку поправить ПРАЗДНИЧНО. есть псд исходник. денег 10$ и столько же на праздничную ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Редизайн сайта с учетом изабилити (Удобства пользования сайта интуитивно понятный сервис) Оплата после первых скриншотов с показом виденья редизайна. Сайт http://holiday-crimea.com.ua/ Первоначальный дизайн брался с сайта www.booking.com/

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта для webasyst

    $100

    Нужен дизайн сайта (желательно еще натянуть на скрипт) для интернет магазина webasyst .Тематика :детские автокресла.По функционалу чтоб было похоже на http://www.kidncar.ru/ .Просто и совкусом!Оплата по webmoney.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Требуется разработать дизайн сайта. Тематика сайта: бесплатные объявления по авто-запчастям. Требования к дизайну: 1. Дизайн должен быть тянущимся 2. Блочного типа (div) 3. Дизайн строгий (без ярких пятен, округлых границ и т.д.) 5. Пример структуры сайта и реализацию блоков с ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад