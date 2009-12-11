Нужен дизайн для сайта скандинавского аукциона.

Требования к дизайну:

1) разработка лого сайта (должен быть нарисованный огонек )

2) дизайн должен быть серьезным но одновременно современным и свежим

3) цветовая гамма ориентировочно оранжево-красно-голубая или оранжево-красно-зеленая (хотя можна и другие варианты)

3) обязательна качественная верстка (цель: минимум кода)

4) сайт будет делаться по аналогии до bidster.com так что на нем можно посмотреть какие элементы нужно прорисовать

5) опционально разработка анимационного флеш банера, который будет рассказывать как работает сайт(цену за него указывайте отдельно).

Жду Ваших предложений!