Нужен срочно дизайн.

Сегодня-завтра надо поработать над дизайном. концепция есть.

надо все нарисовать. сделать дизайн.

так же отлично если дизайнер еще рисует флэш, так как будут флэш элементы.

если у вас нет работы, свободная суббота-воскресенье, и Вы готовы поработать, хорошее портфолио - оставляем

предложение.

у меня есть для вас работа.