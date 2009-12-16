Нужен срочно дизайн.

Редизайн, верстка и монтаж на CMS NETCAT 3.5 Extra Данный проект www.mxdv.ru был реализован в 2005 году пришло время обновить проект, как структуру так и дизайн. В настоящее время принято решение о редизайне сайта, изменения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сегодня-завтра надо поработать над дизайном. концепция есть.
надо все нарисовать. сделать дизайн.
так же отлично если дизайнер еще рисует флэш, так как будут флэш элементы.
если у вас нет работы, свободная суббота-воскресенье, и Вы готовы поработать, хорошее портфолио - оставляем
предложение.
у меня есть для вас работа.
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