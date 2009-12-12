Дизайн для сайта типа ПС на основе гугла.

Нужно создать дизайн для сайта поисковой системы работающем на основе гугла поиска.

тоесть создать диз и сверстать в html

Создать логотип + поисковую форуму + останое на сайтах как рамблер, маил. типа новотси банеры сайты проекта и т.д.

Точное ТЗ скину тому кто возьмется за работу..

скидывайте свое портфолио и номер icq

P.S разработка дизайна будет пренадлежать не вам.