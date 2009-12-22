Шаблон Joomla

Сегодня-завтра надо поработать над дизайном. концепция есть. надо все нарисовать. сделать дизайн. так же отлично если дизайнер еще рисует флэш, так как будут флэш элементы. если у вас нет работы, свободная суббота-воскресенье, и Вы готовы поработать, хорошее портфолио ...