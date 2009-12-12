Anime дизайн

$100
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок201 просмотр
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Нужен дизайнер.

Основного ТЗ нету.

Движок сайта DLE.

Сайты, которые нравятся по-моему вкусу:

http://www.animesector.ru/

http://anime.kharkov.ua/

Остальное обговорим в icq 59-09-79

14 лет назад
FaustL
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
freak-L
40 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня
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