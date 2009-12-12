Anime дизайн

Требуется отрисовка шапки сайта, тематика - авто.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер.
Основного ТЗ нету.
Движок сайта DLE.
Сайты, которые нравятся по-моему вкусу:
Остальное обговорим в icq 59-09-79
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт: есть сайт: www.destiny.nwpro.ru - Нужно немного переверстать дизайн как в приложении + дизайн внутренних страниц - также в приложении список доработок по функционалу по всем возникающим вопросам просьба обращаться по [email protected] или +7(921)345-0202 желательно ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо заменить ТОЛЬКО картинку в "шапке" шаблона для Joomla 1.5Завершен14 лет назад
- $500
Необходимо создать фотобанк Пример : http://www.shutterstock.com/ т.з вышлю лучшим по срокам, цене и качеству с оплатой webmoney, yandexdengi ++ дополнительно к данному сайту необходимо создать программу, которая с определенной частотой с сайта скачивались фотографии и ставились на ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Сегодня-завтра надо поработать над дизайном. концепция есть. надо все нарисовать. сделать дизайн. так же отлично если дизайнер еще рисует флэш, так как будут флэш элементы. если у вас нет работы, свободная суббота-воскресенье, и Вы готовы поработать, хорошее портфолио ...Завершен14 лет назад
Нужен дизайн для сайта скандинавского аукциона. Требования к дизайну: 1) разработка лого сайта (должен быть нарисованный огонек ) 2) дизайн должен быть серьезным но одновременно современным и свежим 3) цветовая гамма ориентировочно оранжево-красно-голубая или оранжево-красно-зеленая (хотя можна и ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужно создать дизайн для сайта поисковой системы работающем на основе гугла поиска. тоесть создать диз и сверстать в html Создать логотип + поисковую форуму + останое на сайтах как рамблер, маил. типа новотси банеры сайты проекта ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Срок 1 сутки.Предоплата. Выберу тех, кто подобное рисовал.Завершен14 лет назад
- $150
Разработка дизайна сайта онлайн-кредитования.Завершен14 лет назад
Нужны идеи дизайна для чата, а так же сам дизайн. Хороший-красивый-оригинальный (выслушаю все).Закрыт14 лет назад