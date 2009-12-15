Проект для frost25

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок229 просмотров
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Требуется отрисовка шапки сайта, тематика - авто.

14 лет назад
Ruspath
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
frost25
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
Заказывал у автора шапку сайта, Алексей отлично понял мою идею, реализовал в лучшем виде. Мои лучшие рекомендации!
Отличный заказчик! Точное указание по работе! оплата своевременная! всем рекомендую!
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