Дизайн сайта веб 2.0

Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки437 просмотров
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ТЗ и схема главной прилагается

В личку и аську отвечаю только выбранному исполнителю.

Без портфолио и отзывов просьба зря не добавляться.

ВНИМАНИЕ: ТЗ и схема приложены для того, чтобы цена и сроки указывались СРАЗУ В ПРОЕКТЕ

предложения без таковых не рассматриваются

Дизайн сайта
14 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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