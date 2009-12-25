Дизайн сайта строительной компании.

Тяжёлых иллюстраций не требуется. Нужен макет сайта строительной компании (от ремонта квартир и офисов до частных коттеджей-замков и фасадов). Макет потом будет верстаться под CMS Joomla!

Структура сайта будет практически один в один как http://www.centre-a-stroy.ru/ . Соответственно нужно сделать дизайн стартовой страницы + внутренней страницы.

Формат работы:

1 Этап - 2-3 вариации (под вариацией имеется в виду к примеру другая гамма — не светло-синяя, а темно синяя) в jpg внутренней страницы. Оплата 50% по факту получения jpg. Очень желательно получить варианты во вторник.

2 Этап - проработка финального варианта с учётом возможных пожеланий после 1-ого этапа + макет стартовой страницы. Оплата вторых 50% после получения макетов в .psd в нормальном качестве.

Доп. инфо:

- просьба указывать бюджет и сроки

- оплата только рублями

- возможен расчет наличными в Москве или через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR).

- оплата по факту. Можем обсудить деление на более мелкие этапы по 30%, если есть желание. Очень предубежден против предоплаты. Еще отзывы обо мне, как о заказчике — http://www.free-lance.ru/users/leto-rdatel/opinions