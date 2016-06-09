Адаптивный дизайн главной страницы сайта консалтинговой компании

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка156 просмотров

ТЗ обсуждалось в переписке по e-mail.

9 лет назад
ivan-afa
Иван 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mariya_web
40 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$800
10 дней
Предложено 3 концепции дизайна. Все три сделаны качественно. Все три не подошли по бизнес-причинам (одна из них - по причине появления аналогичной концепции в другом публичном ресурсе).
Сотрудничество по данному проекту проходило в очень странной манере. Точно так же странно оно и завершилось. Всем своим последователям рекомендую очень детально обсуждать с заказчиком все моменты и при этом быть готовыми к любым неожиданностям, как например к тому, что он пропадет на месяц по "бизнес-причинам", а после этого выяснится что похожий на ваш дизайн он уже видел, вот только конкретных ссылок вы не получите. А вас попросят нарисовать вариант вообще не обсуждавшийся ранее, но уже частично отрисованный другим специалистом В принципе, все сделано как и оговаривали, предварительная концепция оплачена в полном объеме, варианты (три вместо одного с учетом всех пожеланий заказчика) также предоставлены, потому отрицательный отзыв оставлять вроде бы не за что.

Заявки фрилансеров

Mariya_web
40 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад

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