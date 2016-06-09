Необходимо разработать landing page для сайта - itc-life.ru Требования : - шаблон на wordpress; - нравиться шаблон linuxrussia.com
Адаптивный дизайн главной страницы сайта консалтинговой компании
ТЗ обсуждалось в переписке по e-mail.
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