Адаптивный дизайн главной страницы сайта консалтинговой компании

Сотрудничество по данному проекту проходило в очень странной манере. Точно так же странно оно и завершилось. Всем своим последователям рекомендую очень детально обсуждать с заказчиком все моменты и при этом быть готовыми к любым неожиданностям, как например к тому, что он пропадет на месяц по "бизнес-причинам", а после этого выяснится что похожий на ваш дизайн он уже видел, вот только конкретных ссылок вы не получите. А вас попросят нарисовать вариант вообще не обсуждавшийся ранее, но уже частично отрисованный другим специалистом В принципе, все сделано как и оговаривали, предварительная концепция оплачена в полном объеме, варианты (три вместо одного с учетом всех пожеланий заказчика) также предоставлены, потому отрицательный отзыв оставлять вроде бы не за что.