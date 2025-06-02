Создание дизайна сайта для платформы трейдинга с акцентом на аналитические данные. Требуется разработать главную страницу, профиль пользователя и демонстрационную страницу с учетом цветовой палитры (чёрный и бирюзовый), минималистичного стиля и удобного интерфейса. Ожидается готовый макет в Figma и краткий брендбук с описанием элементов UI.