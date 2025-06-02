Дизайн 1 страницы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт5 заявок43 просмотра

Мини-ТЗ для дизайнера

Задача:

Разработать страницу одного конкретного тура на основе утверждённого дизайна проекта.

Срок: до завтра (утро)

Бюджет: 10 USD

📌 Структура страницы тура

  1. Шапка страницы :

    • Большое фон-фото или видеобаннер (если будет предоставлен)

    • Название тура на двух языках:
      Mountains & Lakes Adventure / Приключение в горах и у озёр

    • Подзаголовок с направлением тура:
      Алматы – Кольсай – Кайынды

    • Кнопка «Забронировать тур» (якорная кнопка, ведёт к форме ниже)

  2. Описание тура (вводный блок):

    • 1 абзац с кратким описанием всего тура (выжимка)

    • Уточнение: «7 дней / с водителем и гидом 10–12 ч в день»

    • Можно оформить в 2 колонки — текст + мини-фото отеля или карты маршрута

  1. Дневная программа (по дням):

    • Отдельный блок с прокруткой или аккордеоном

    • День 1 → День 8

    • Каждый день содержит: время, активности, место, название ресторана или локации

    • Сделать визуально читаемо и приятно

    • Желательно использовать иконки: 🌄 🍽 🕌 🐎 🎣 🏞 🛶

  1. Включено в тур / Не включено (блок-таблица или иконками):

    • Трансферы

    • Проживание

    • Питание (где указано)

    • Экскурсии

    • Бонусы (например, подарки от компании)

  1. Фотогалерея или мини-слайдер:

    • Фото природы, юрт, еды, отелей

    • Если есть — можно подключить реальное видео

  1. Кнопка “Забронировать тур”

    • Разместить повторно внизу страницы

    • Яркая, заметная

    • Можно сделать закреплённой в мобильной версии (фиксированный нижний call-to-action)

  1. Похожие туры (по желанию):

    • 2–3 карточки с других туров из каталога

    • Миниатюры, заголовок, кнопка “Подробнее”

🎯 Стиль и подача:

  • В той же фирменной стилистике, что главная страница

  • Упор на чистоту, читабельность, эстетику и эмоции

  • Мобильная адаптация не обязательна, но предусмотреть структуру, чтобы верстальщику было удобно резать

2 дня назад
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