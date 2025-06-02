Требуется веб-дизайнер для работы с текущим дизайном и разработки новых проектов в области нейросетей и SMM. Необходимы навыки работы в Figma, соблюдение сроков и отсутствие токсичности. Ожидается обсуждение бюджета в зависимости от вашего рейт.
Дизайн 1 страницы
Мини-ТЗ для дизайнера
Задача:
Разработать страницу одного конкретного тура на основе утверждённого дизайна проекта.
Срок: до завтра (утро)
Бюджет: 10 USD
📌 Структура страницы тура
Шапка страницы :
Большое фон-фото или видеобаннер (если будет предоставлен)
Название тура на двух языках:
Mountains & Lakes Adventure / Приключение в горах и у озёр
Подзаголовок с направлением тура:
Алматы – Кольсай – Кайынды
Кнопка «Забронировать тур» (якорная кнопка, ведёт к форме ниже)
Описание тура (вводный блок):
1 абзац с кратким описанием всего тура (выжимка)
Уточнение: «7 дней / с водителем и гидом 10–12 ч в день»
Можно оформить в 2 колонки — текст + мини-фото отеля или карты маршрута
Дневная программа (по дням):
Отдельный блок с прокруткой или аккордеоном
День 1 → День 8
Каждый день содержит: время, активности, место, название ресторана или локации
Сделать визуально читаемо и приятно
Желательно использовать иконки: 🌄 🍽 🕌 🐎 🎣 🏞 🛶
Включено в тур / Не включено (блок-таблица или иконками):
Трансферы
Проживание
Питание (где указано)
Экскурсии
Бонусы (например, подарки от компании)
Фотогалерея или мини-слайдер:
Фото природы, юрт, еды, отелей
Если есть — можно подключить реальное видео
Кнопка “Забронировать тур”
Разместить повторно внизу страницы
Яркая, заметная
Можно сделать закреплённой в мобильной версии (фиксированный нижний call-to-action)
Похожие туры (по желанию):
2–3 карточки с других туров из каталога
Миниатюры, заголовок, кнопка “Подробнее”
🎯 Стиль и подача:
В той же фирменной стилистике, что главная страница
Упор на чистоту, читабельность, эстетику и эмоции
Мобильная адаптация не обязательна, но предусмотреть структуру, чтобы верстальщику было удобно резать
Заявки фрилансеров
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