Требуется редизайн шапки сайта Moldfootball.com для ПК и мобильной версии. Необходимо освежить дизайн, предложить компактное размещение логотипа, меню, языков и соцсетей. Макеты должны быть предоставлены в Figma или PSD. Срок выполнения до 10 июня, призовой фонд - $120.
Веб-Дизайнер
Требуется Веб-Дизайнер для работы с текущим дизайном и разработки новых. Проекты связанные с Нейросетями и SMM. Требования: быть богом Figma; не быть токсичным; укладываться в заранее оговоренные сроки; Бюджет: Рассмотрим ваш рейт.
Заявки фрилансеров
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