Требуется Веб-Дизайнер для работы с текущим дизайном и разработки новых. Проекты связанные с Нейросетями и SMM. Требования: быть богом Figma; не быть токсичным; укладываться в заранее оговоренные сроки; Бюджет: Рассмотрим ваш рейт.