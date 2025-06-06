Веб-Дизайнер

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Требуется Веб-Дизайнер для работы с текущим дизайном и разработки новых. Проекты связанные с Нейросетями и SMM. Требования: быть богом Figma; не быть токсичным; укладываться в заранее оговоренные сроки; Бюджет: Рассмотрим ваш рейт.

FigmaНейросети
20 часов назад
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