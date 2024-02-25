Дизайн гайда на 3-4 страницы

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Открыт4 заявки12 просмотров

Требуется дизайнер для создания оформления гайда на 3-4 страницы. Необходимо разработать визуальный стиль, подобрать шрифты и цвета, а также создать графические элементы для страницы. Идеально, если у вас есть опыт работы с подобными проектами и вы можете предоставить примеры своих работ.

Подбор шрифтов
17 часов назад
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