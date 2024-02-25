Дизайн гайда на 3-4 страницы

Требуется дизайнер для создания оформления гайда на 3-4 страницы. Необходимо разработать визуальный стиль, подобрать шрифты и цвета, а также создать графические элементы для страницы. Идеально, если у вас есть опыт работы с подобными проектами и вы можете предоставить примеры своих работ.