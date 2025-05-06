Требуется редизайн шапки сайта Moldfootball.com для ПК и мобильной версии. Необходимо освежить дизайн, предложить компактное размещение логотипа, меню, языков и соцсетей. Макеты должны быть предоставлены в Figma или PSD. Срок выполнения до 10 июня, призовой фонд - $120.
Дизайн лендинга на Tilda для психолога
Ищу дизайнера для создания лендинга на платформе Tilda для психолога. Сайт будет состоять из 6 экранов: обо мне, метод, отзывы, запись, контакты. Приветствуется опыт работы с сайтами для психологов или коучей. Готовы начать работу сразу, жду предложений от специалистов по Tilda.
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