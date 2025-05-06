Дизайн лендинга на Tilda для психолога

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Открыт7 заявок24 просмотра

Ищу дизайнера для создания лендинга на платформе Tilda для психолога. Сайт будет состоять из 6 экранов: обо мне, метод, отзывы, запись, контакты. Приветствуется опыт работы с сайтами для психологов или коучей. Готовы начать работу сразу, жду предложений от специалистов по Tilda.

TildaДизайн лендингов
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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