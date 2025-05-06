Рекомендации по дизайну сайта

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Открыт7 заявок26 просмотров

Ищем начинающего фрилансера, для которого важно набрать положительные отзывы.

Для сайта https://kvestim.online нужно дать рекомендации по обновлению дизайна сайта (десктоп и мобильный интерфейсы отдельно), с конкретными примерами, например, уменьшить шрифт тут и тут, цветовую гамму выровнять и использовать такие и такие цвета и т.д.

Также будут другие задания, которые можно будет включить в портфолио.

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