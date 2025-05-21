Требуется редизайн шапки сайта Moldfootball.com для ПК и мобильной версии. Необходимо освежить дизайн, предложить компактное размещение логотипа, меню, языков и соцсетей. Макеты должны быть предоставлены в Figma или PSD. Срок выполнения до 10 июня, призовой фонд - $120.
Дизайнер для оформления соц. сетей
Ищем клёвого дизайнера, который поможет нашему агентству разработать стильное и современное визуальное оформление для соц. сетей на основе нашего брендинга. Нужно несколько вариаций дизайнов карточек, подложек под фото/видео, да и в целом визуальная концепция, чтобы в дальнейшем мы могли самостоятельно делать крутой контент! Предпочтительно работа в Figma.
Заявки фрилансеров
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