Дизайнер для оформления соц. сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт3 заявки22 просмотра

Ищем клёвого дизайнера, который поможет нашему агентству разработать стильное и современное визуальное оформление для соц. сетей на основе нашего брендинга. Нужно несколько вариаций дизайнов карточек, подложек под фото/видео, да и в целом визуальная концепция, чтобы в дальнейшем мы могли самостоятельно делать крутой контент! Предпочтительно работа в Figma.

FigmaДизайн карточек
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кристина
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 часа назад
1 отзыв
20 часов назад
Лучший веб-дизайнер мая
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
12 часов назад
2 отзыва
20 часов назад
Максим
 
16 лет
5 дней в сервисе
Был
12 часов назад
день назад