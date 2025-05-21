Дизайнер для оформления соц. сетей

Ищем клёвого дизайнера, который поможет нашему агентству разработать стильное и современное визуальное оформление для соц. сетей на основе нашего брендинга. Нужно несколько вариаций дизайнов карточек, подложек под фото/видео, да и в целом визуальная концепция, чтобы в дальнейшем мы могли самостоятельно делать крутой контент! Предпочтительно работа в Figma.