Необходимо адаптировать сайт интернет магазина под мобильные устройства, изменить дизайн главной страницы. А так же решить проблему с картинками. При открытии дополнительных фото, невозможно вернуться к основному. Возможность выполнить одну из перечисленных задач. Сайт на ...
Дизайн одностраничника
Тематика-продажа кирпича(прикладываю картинку по услугам). Нужен интересный, творческий макет, нешаблонный. Схема сотрудничества: Разработка структуры на 6-7 экранов вместе с отрисовкой первого экрана, утверждение, дорисовываем остальные экраны, утверждаем, оплата, передача исходников.
Сайт будет так же адаптивным, прошу это учесть в разработке макета.
Прикладываю интересные примеры, хотелось бы что-то похожее по уровню исполнения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $320
Необходимо нарисовать красивый лендинг для магазина. Все подробности в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыДизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Нравится работа www.fl.ru/users/dovzhenko... И подобный стиль www.behance.net/gallery/3... Начальный экран здесь www.fl.ru/users/Zoreslav/... Дизайн должен быть в меру минималистичным, должен продавать и простому и продвинутому клиенту. ТЗ: Необходимо разработать дизайн landing page для веб-студии (-лендинг из 6-8 слайдов + ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайн для сайта строительной компании. Главная страница, страница со списком проектов + страница проекта. Сайт на Django. Нужна адаптивная верстка с использованием bootstrap. Верстку к сайту прикручивать я сам буду.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый день ! Нужно сделать редизайн главной страницы сайта svetoforvit.by заказчику нравится дизайн конкурента http://vit-avto.by/ . В приложении небольшие пожелания заказчика. По предоплате не работаю !!! Вам нужно сдать ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется полность переделать старый веб сайт, осовременить и удостовериться, чтобы он работал со всеми мобильными устройствами. Наш бизнес – школа. Сейчас наш сайт выглядит так: digitalmonkeyschool.com/ Хочется, чтобы выглядел как-то так: ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно отреставрировать сайт http://www.simonswindows.com на новый лад, то есть сделать его современным, по новым продвинутым стандартам, с живой лентой соц сетей и т.д и т.п.ну Вы думаю понимаете. Что можете ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
СРОЧНО сейчас нужно из .cdr сделать .png на прозрачном фоне. там лого - 1 картинка. оплата идеально на сбер 50-100 рублей. спасибоДизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Доброго дня. Нужен рисованный сайт. Необходим дизайн сайта юридической фирмы без акцента на самой компании. Сайт должен быть нарисованным, оригинальным но в то же время юзабельным. На сайте будет не больше 15 страниц. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад