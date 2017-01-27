Доброго дня. Нужен рисованный сайт. Необходим дизайн сайта юридической фирмы без акцента на самой компании. Сайт должен быть нарисованным, оригинальным но в то же время юзабельным. На сайте будет не больше 15 страниц. ...
Нужно из .cdr сделать .pngна прозрачном фоне.
СРОЧНО сейчас нужно из .cdr сделать .png на прозрачном фоне.
там лого - 1 картинка.
оплата идеально на сбер 50-100 рублей.
спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработка Дизайн Лендинга по готовой структуре есть каталог продукций и техническое задание блоки и расположение сроки 2 дня на разработку бюджет 4500 рублей Работа по схеме: выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления ...Завершен8 лет назад
Требуется написать привлекательный маркетинг-текст для инженерно-строительной компании для продвижения продукта среди архитекторов и дизайнеров интерьеров.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
На основе существующей дизайн-верстки (прототип с работающими динамическими эффектами) сделать новый дизайн, а потом желательно и его верстку в техностиле. Образец стиля по ссылкам: https://vaadin.com/success-stories/showcase/-/asset_publisher/2Spd/content/new-procountor?redirect=/success-stories https://vaadin.com/success-stories/showcase/-/asset_publisher/2Spd/content/berqnet-utm?redirect=/success-stories Зачатки брендбука - там логотип и ...Завершен8 лет назад
- $20
Logo - сделать три варианта Логотип компанииосновной дизайн, другой фонСделать тона более строгие и более приятныеРаздел Статистика - сливается с фоном, выделить еенужно нарисовать Калькулятор (они сейчас просто в обычном варианте - программный), нужно нарисовать ...Завершен8 лет назад
- $400
ТЗ во вложенииЗавершен8 лет назад
- $300
Нужено сделать адаптивный дизайн 4 внутренних страниц и первого экрана на главной.Завершен8 лет назад
Необходимо создать лендинг по ТЗ без размещения, макет описан в ТЗ Тема: акция от форекс брокера (финансовые услуги) оплата договорнаяЗавершен8 лет назад
Добрый день. Чуть более года вы сделали для нас дизайн сайта http://a-klimat.ru/ Сейчас есть задача сделать дизайн нового сайта. Возьметесь? ТЗ во вложении.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Перед запуском ресурса, необходим свежий взгляд на сайт. Задачи следующие. 1) Найти общие замечания по сайту. 2) Создать удобный интерфейс бронирования занятий. Это 3 модальных окна. Человек выбирает, даты, время, кол-во учавствующих, ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад