Нужно из .cdr сделать .pngна прозрачном фоне.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок163 просмотра

СРОЧНО сейчас  нужно из .cdr сделать .png на прозрачном фоне. 

там лого  - 1 картинка. 

оплата идеально на сбер 50-100 рублей. 

спасибо

8 лет назад
aqss110
Юлия 
43 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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