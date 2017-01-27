Разработка Дизайн Лендинга по готовой структуре есть каталог продукций и техническое задание блоки и расположение сроки 2 дня на разработку бюджет 4500 рублей Работа по схеме: выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления ...
Дизайн сайта: Картины карандашами
Доброго дня.
Нужен рисованный сайт.
Необходим дизайн сайта юридической фирмы без акцента на самой компании. Сайт должен быть нарисованным, оригинальным но в то же время юзабельным. На сайте будет не больше 15 страниц.
Для меня сейчас главное дизайн.
Мне не нужен ШАБЛОН. Не нужны Отзывы, Преимущества, мы на рынке 100 лет и прочая ерунда. Только главная и от нее переходы на виды работ.
Готов на авангард, любые эксперименты но с учетом того, что все-таки юристы....
Если Вас заинтересовало предложение - просьба не просто кинуть заявку а попробовать описать будущую стилистику сайта или даже скинуть похожие картины в каком бы вы ключе все сделали на почту
Мне нужно:
1) Создать общую концепцию - стилистику фона сайта, который будет лишь немного видоизменяться на каждой странице.
2) Создать 15 страниц, где на каждой согласно тематике (автоюрист или юрист по семейным делам) появляются рисованные персонажи или предметы обыгрывающие какие-нибудь сцены или рассказывающие как и что правильно делать.
Все кнопки прорисовываем а потом уже техники делают их "кликабельными"
3) Далее я даю основные модули с текстами и вы их органично вставляете в страницы.
Отдельно формируем страницу, где копирайтерам потом можно будет строчить статьи и новости.
Полученные по финалу страницы должны быть в формате готовом для верстки.
Сроки: месяц-полтора Главное: красота, оригинальность и качество прорисовки.
PS^ если сможете потом все готовое сверстать и разместить на рабочем на движке: отдельно оплачу.
Заявки фрилансеров
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