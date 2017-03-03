Нужно доделать дизайн сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок165 просмотров
  • Logo - сделать три варианта Логотип компании
  • основной дизайн, другой фон
  • Сделать тона более строгие и более приятные
  • Раздел Статистика - сливается с фоном, выделить ее
  • нужно нарисовать Калькулятор (они сейчас просто в обычном варианте - программный), нужно нарисовать формы
  • Таблицы инвестиций - нарисовать их или изменить фоны их, сделать более приятные
8 лет назад
j2k2r
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$40
1 день
Работать с Викентием рекомендую, вложился в сроки, оценка 5
Рекомендую заказчика! Спасибо за работу и своевременную оплату!

Заявки фрилансеров

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад