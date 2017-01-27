Составить email маркетинговое письмо

Logo - сделать три варианта Логотип компанииосновной дизайн, другой фонСделать тона более строгие и более приятныеРаздел Статистика - сливается с фоном, выделить еенужно нарисовать Калькулятор (они сейчас просто в обычном варианте - программный), нужно нарисовать ...