Logo - сделать три варианта Логотип компанииосновной дизайн, другой фонСделать тона более строгие и более приятныеРаздел Статистика - сливается с фоном, выделить еенужно нарисовать Калькулятор (они сейчас просто в обычном варианте - программный), нужно нарисовать ...
Создание дизайна информационной системы (желательно и верстка) на осно
На основе существующей дизайн-верстки (прототип с работающими динамическими эффектами) сделать новый дизайн, а потом желательно и его верстку в техностиле. Образец стиля по ссылкам:
https://vaadin.com/success-stories/showcase/-/asset_publisher/2Spd/content/new-procountor?redirect=/success-stories
https://vaadin.com/success-stories/showcase/-/asset_publisher/2Spd/content/berqnet-utm?redirect=/success-stories
Зачатки брендбука - там логотип и правила его использования по ссылке: https://yadi.sk/d/cjnzbQ3k3BEDdS
Названия страниц для образца нового дизайна (в приложенном архиве FHRreg.rar):
sportsmen_multi_string_list.html
player_info_edit.html
Если есть возможность потом сделать и верстку за отдельные деньги - буду рад продолжить сотрудничество.
Проект состоит из двух этапов: дизайн двух примерочных страниц, потом на основе принятого клиентом концепта дизайн всех остальных страниц.
Просьба сразу писать в скайп denleopol, все обсуждение только там и только голосом с фиксацией потом лаконично в чате.
Просьба сразу писать цену и сроки по обоим этапам. Общих текстов, саморекламы, приглашения самому сконтактировать не надо - сразу в бан и жалоба администрации.
Просьба сначала изучить внимательно все материалы, нераскрытые в материалах моменты готов описать.
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