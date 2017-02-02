Создание дизайна информационной системы (желательно и верстка) на осно

На основе существующей дизайн-верстки (прототип с работающими динамическими эффектами) сделать новый дизайн, а потом желательно и его верстку в техностиле. Образец стиля по ссылкам:

https://vaadin.com/success-stories/showcase/-/asset_publisher/2Spd/content/new-procountor?redirect=/success-stories

https://vaadin.com/success-stories/showcase/-/asset_publisher/2Spd/content/berqnet-utm?redirect=/success-stories

Зачатки брендбука - там логотип и правила его использования по ссылке: https://yadi.sk/d/cjnzbQ3k3BEDdS

Названия страниц для образца нового дизайна (в приложенном архиве FHRreg.rar):

sportsmen_multi_string_list.html

player_info_edit.html

Если есть возможность потом сделать и верстку за отдельные деньги - буду рад продолжить сотрудничество.

Проект состоит из двух этапов: дизайн двух примерочных страниц, потом на основе принятого клиентом концепта дизайн всех остальных страниц.

Просьба сразу писать в скайп denleopol, все обсуждение только там и только голосом с фиксацией потом лаконично в чате.

Просьба сразу писать цену и сроки по обоим этапам. Общих текстов, саморекламы, приглашения самому сконтактировать не надо - сразу в бан и жалоба администрации.

Просьба сначала изучить внимательно все материалы, нераскрытые в материалах моменты готов описать.