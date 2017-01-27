Дизайн landing'a (десктоп+адаптивно)

Нравится работа www.fl.ru/users/dovzhenko... И подобный стиль www.behance.net/gallery/3... Начальный экран здесь www.fl.ru/users/Zoreslav/... Дизайн должен быть в меру минималистичным, должен продавать и простому и продвинутому клиенту.

ТЗ: Необходимо разработать дизайн landing page для веб-студии (-лендинг из 6-8 слайдов + форма) Остальные требования в карте mm.tt/836385201?t=8vcsuWM... Стиль: www.behance.net/gallery/3... Примеры сайтов: www.fl.ru/users/Zoreslav/... nineseven.by www.media-sfera.com/#/?_k... (здесь смотрите только главную)

Основной месседж сайта: крутые разработчики сайтов для бизнеса Стиль должен соответствовать тематике сайта. Основные цвета: тёмный, белый, синий (см. логотип) Шрифты: без засечек, минимализм на ваше усмотрения Пожелания к фону: см. карту Требования к исполнителю: Результат: файлы PSD и JPEG постранично в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы. ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты. Логотип отправлю после выбора подрядчика, благодарю за понимание и надеюсь на плодотворное сотрудничество!