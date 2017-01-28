Лендинг на магазин

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка102 просмотра

Необходимо нарисовать красивый лендинг для магазина. Все подробности в личку.

8 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$320
3 дня
Сотрудничаем уже в третий раз. Как всегда все быстро и очень качественно! Алексей оправдывает свой высокий рейтинг на 100%. Рекомендую!
Приятный заказчик. Одно удовольствие сотрудничать с Жаргалом! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад

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