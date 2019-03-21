Дизайн отдельных страниц, подбор фото

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок242 просмотра
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Все добрый день. Необходимо согласно тз собрать страницы., подобрать фото. Прошу указывать цены . Спасибо . PS. Есть готовые прототипы . ТЗ в аттаче.  Исходники текущего дизайна есть .

1. https://b0zitk.axshare.com/#g=1&p=architec

2. https://b0zitk.axshare.com/#g=1&p=decor

3. https://b0zitk.axshare.com/#g=1&p=landscape

5 лет назад
sergei10
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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