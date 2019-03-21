Дизайн отдельных страниц, подбор фото

Нужен веб-дизайнер для разработки одностраничного сайта на тему ”Утепление фасадов”. Предварительные тексты и каркас готовы. Требуется человек с опытом и портфолио. Если подходят эти требования - напишите мне Ваши условия в личку (стоимость работы и сроки ...