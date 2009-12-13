Дизайн портала

Нужно сделать дизайн для этого для главной страници этого сайта http://bet-info.net/

Структура должна быть приблизительно та, что есть сейчас. Дизайн нужно сделать так, чтобы сайт стал похожий на портал, можно добавить еще блоков на главную с верхнего меню. Дизайн должен быть ближе к веб2.0. Резиновый. И сверстать на таблицах.