Дизайн сайта промыш. компании (для pavelkrylov)

ТЗ и схема главной прилагается В личку и аську отвечаю только выбранному исполнителю. Без портфолио и отзывов просьба зря не добавляться. ВНИМАНИЕ: ТЗ и схема приложены для того, чтобы цена и сроки указывались СРАЗУ В ПРОЕКТЕ предложения без ...