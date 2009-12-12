Создание шаблона для Joomla

Нужно создать 3 картинки в gif формате для фона сайта. Первая для верха, размер ширина 1030 px, высота 20. вторая для основного фона, 1030 ширина, 2 высота. И третья для футера, 1030 ширина и 54 ...
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Для существующего сайта необходимо создать (сверстать) шаблон для Joomla.
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