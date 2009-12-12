Дизайн для DLE

$100
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо нарисовать дизайн для сайта хостинга игровых серверов. И сверстать его под cms DLE.

В работе необходимо придерживаться тематики сайта.

Web 2.0 приветствуется.

14 лет назад
Pawnsu
Роман 
33 годаБельгия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$70
3 дня
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