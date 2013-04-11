Требуется на постоянной основе дизайнер сайтов, в обязанности которого будет входить создание дизайнов сайтов с соблюдением 1. Пожеланий заказчика 2. Соблюдение требований к размерам макета 3. Ориентировочно представлять как этот дизайн будет верстаться. ...
Дизайн сайта
Нужен веб-дизайн сайта, psd макет, для строительной компании
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Требуется придумать шапку для сайта кредитной тематики, по размерам примерно 990х200 (по краям должна с фоном сливаться, ибо верх сайта растяжка одного цвета). Также фавиконку придумать. Так как я незнаю чего хочу, ...Завершен12 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта, желательно в пятницу показать хотя бы черновой вариант. Дизайн несложный, часть останется от старого сайта. По стоимости не дороже 7000 руб. Оставляйте контакты ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Создать дизайн страницы приземления. Макет прилагается. Тема: Пошив оптом. Сроки: 2 дня.Завершен12 лет назад
Назначение сайта: представительский сайт компании, занятой в сфере производства технических средств организации дорожного движения (ограждения, барьеры, знаки, конусы дорожные и т.д.) Цель создания сайта: ознакомление с продукцией и ценовой политикой компании, продвижение ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Уважаемые веблансеры Нужны услуги веб дизайнера. Есть готовый сайт консьерж компании и нужно поменять дизайн. С нашей стороны идеи, четкие задачи и наглядные примеры. С вашей - ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем доброго времени суток, нужна придумать интересную и креативную шапку по оптимальной цене. Жду предложений/ Пишите сразу цену, кто за сколько рисует шапкиЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно создать Дизайн для одностраничного сайта. Тематика — краткосрочные микрозаймы. Текст, баннеры, фотографии — это все уже готово и есть в наличии. Схема расположения основных элементов сайта такая: http://clip2net.com/s/4SImDB ...Завершен12 лет назад
Есть шапка для сайта, но плохо сделан переход и при авторизации меню наползает на лица, надо перерисовать так, чтобы шапка хорошо смотрелась с логотипом и при авторизации не было наплыва. В идеале дорисовать спину Чужому.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад