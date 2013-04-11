Дизайн сайта

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Завершен1 заявка129 просмотров

Нужен веб-дизайн сайта, psd макет, для строительной компании

12 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

VITA_ER
Вита 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$80
5 дней
Работой остался доволен, будем продолжать сотрудничество.
Оплата выполнена согласно условиям. Заказчик порядочный человек. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

VITA_ER
Вита 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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