Есть флешь сайтс исходниками на AS3 XML, надо сделать eng и ру версии сайта http://55.zveriki.com/ белый eng версию черный ру версию Что должно быть в меню сайта: 1) Главная — Home: картинку ...
Дизайн сайта
Нужно сделать дизайн сайта. Задача повысить конверсию. За оплатой и подробностями в личку
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