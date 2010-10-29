Дизайн сайта "Работа на дому"

$100
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки386 просмотров
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САЙТ ПОИСК РАБОТЫ НА ДОМУ И ПОДБОР ЧАСТНОГО МАСТЕРА ПО УХОДУ ЗА ВНЕШНОСТЬЮ.

Задача. Дизайн сайта. страницы: главная,поиск мастера, продукция, стать и новости, фотогалерея, обучение и форум.

страница - регистрация мастера и регистрация пользователя сайтом

категории.

1.ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

2.НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС

3.НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

4.ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

5.КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ

6.КОСМЕТОЛОГИЯ

7.СПА ПРОЦЕДУРЫ

8.НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ,НОГТЕВОЙ СЕРВИС

9.МАССАЖ

10.БИОЭПИЛЯЦИЯ,ЭПИЛЯЦИЯ,ДЕПИЛЯЦИЯ

13.УСЛУГИ СТИЛИСТА

14.УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА

15.УСЛУГИ ДИЕТОЛОГА

16.ТАТУАЖ

17.БОДИ-АРТ

-ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ

-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

-ДНИ РОЖДЕНИЯ

-СВАДЕБНЫЕ КОНКУРСЫ

-РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ

-ДР

18.НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

19.ПОШИВ ОДЕЖДЫ,РУКОДЕЛИЕ,ВЯЗАНИЕ,ВЫШИВАНИЕ И Т.Д.

20.СВАДЕБНЫЙ СЕРВИС.

форма поиска, как на patison.com.ua (страна, город, категория)

страница мастера как в http://www.malina-nail.ru/about.php или http://www.benice.ru/?id_ctg=111

Также шапка сайта интересна на уровне http://www.benice.ru/?id_ctg=111

флеш и анимация приветствуется.

Всю остальную информацию предоставлю по запросу.

[email protected] icq 446872772

Дизайн сайта
13 лет назад
elupalu
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
CharmingGirl
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$80
3 дня
Рекомендую Татьяну как профессионала в разработке дизайна любой сложности. Доволен работой на 100 %. Отличается ответственностью и креативным подходом. Приятна в общении.
Отличный заказчик. Сотрудничество оставило исключительно положительные впечатления. Буду рада продолжению совместно работы, +
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