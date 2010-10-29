Дизайн сайта "Работа на дому"

Есть сайт http://www.opengsm.kz/ возникла необходимость сделать новый сайт, но на основе этого! все текста и разделы оставляем как есть. нужно только полностью изменить дизайн и натянуть соответственно. Под ключ. Дизайн нужен яркий, красочный...