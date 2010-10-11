Функциональная заглушка для сайта

Привет!

Пока сайт в разработке - нужно сделать заглушку (интернет магазин - косметические средства по уходу).

Ярко, красиво, чтобы запомнилось.

Функционал :

- логотип

- 1..2 блока текстовых - информация о сайте и "с чем его едят"

- зашедший может оставить свои данные (имя, email, tel - для информирования о открытии сайта)

- кнопка twitter, facebook, Вконтакте

Примеры хороших заглушек : http://habrahabr.ru/blogs/web_design/75271/

Предложения пишите только заявками к проекту, определюсь до вечера вторника.

Срок исполнения - 1 сутки.

Оплата - с баланса weblancer.net