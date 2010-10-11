Функциональная заглушка для сайта

Есть сайт http://www.opengsm.kz/ возникла необходимость сделать новый сайт, но на основе этого! все текста и разделы оставляем как есть. нужно только полностью изменить дизайн и натянуть соответственно. Под ключ. Дизайн нужен яркий, красочный...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Пока сайт в разработке - нужно сделать заглушку (интернет магазин - косметические средства по уходу).
Ярко, красиво, чтобы запомнилось.
Функционал :
- логотип
- 1..2 блока текстовых - информация о сайте и "с чем его едят"
- зашедший может оставить свои данные (имя, email, tel - для информирования о открытии сайта)
- кнопка twitter, facebook, Вконтакте
Примеры хороших заглушек : http://habrahabr.ru/blogs/web_design/75271/
Предложения пишите только заявками к проекту, определюсь до вечера вторника.
Срок исполнения - 1 сутки.
Оплата - с баланса weblancer.net
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