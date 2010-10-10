Шапка сайт. Зеленый луг Нужна подсказка-инструкция

Создать дизайн сайта по аналогии существующего. Указывайте цену за главную и внутреннюю страницы. Только для фрилансеров с портфолио и отзывами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер, который подскажет как можно нарисовать шапку сайта с зелеными лугами, сочная трава, слева буддийский храм, справа ручей на заднем фоне горы, облака небо. На лугах тени от облаков и т.п.
Что-то похожее есть у Бабицкого Сергея здесь: http://www.weblancer.net/users/SebaMF/portfolio/825181.html#item работа №5
Нужнен порядок действий, подсказка-инструкция, а так же psd-шник, что бы можно было учиться. Желательно, что бы можно было обсудить порядок действий по Skype.
Имею навыки работы в PS: Панели навигации, кнопки, простые шапки.
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