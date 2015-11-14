Дизайн страницы статьи для женского онлайн-журнала

Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном. Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой текст. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн для страницы-статьи для женского онлайн-журнала Мир Идей miridei.com/
Текущий внешний вид статьи miridei.com/idei-lyubvi/i...
Для реализации дизайна прикладываем набросок прототипа с комментариями.
Комментарии включают в себя отсылки в том числе к текущему внешнему
виду.
Требования к дизайну:
• Требуется нарисовать 2 версии страницы – для компьютеров и мобильных устройств
• Версия для компьютеров рисуется для ширины 1600. При этом необходимо
предусмотреть, что верстка в итоге будет «резиновая» и элементы будут
уменьшаться при уменьшении разрешения до мобильной версии.
• Мобильная версия – ширина от 300 до 640
• Использовать существующий логотип. При необходимости допускается менять
цвет шрифта логотипа, цвет обводки самого лого и его заливку.
• Шрифт статьи должен комфортным для чтения с точки зрения размера шрифта и
интервала между строками. Статья должна занимать не более 55% места по
ширине.
• Правый блок – фиксированный по ширине, 300px
• Фон для статьи – белый. С фоном сайта можно экспериментировать (см the-village, хабр), но хочется также что-то светлое
• Элементы меню, кнопки и т.п. должны быть достаточно крупные и обладать
достаточными отступами от других элементов для комфортной работы с
тачскрина (и для мобильной и для десктопной версии)
Обязательна возможность оперативного взаимодействия по скайпу в ходе работы над проектом для решения текущих вопросов.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $225
Сделать крутой дизайн Лендинг Пейдж и затем сделать сам Лендинг - только кодом - никаких cms. Срок на дизайн 1 день срок на код - 1-2 дня - нужно очень быстро.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
1. Есть магазин (zoofriends info), нужно в дизайне главной страницы сделать следующее: 1. убрать белые ссылки в шапке 1. Сколько стоит доставка 2. Почему заказ отменили 3. Когда привезут мой заказ 4. Скидки 2. Телефон 1. указать что по поводу заказов звонить ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Выбор исполнителя только после просмотра макета сайта. Тематика сайта - госуслуги (МФЦ, налоговая и т.п.) Работа состоит не только в разработке самого дизайна, но также и переноса его на готовый сайт, который уже существует. Дополнительно ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $110
Сделать крутой дизайн Лендинг Пейдж - подробности при личном обсужденииДизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужно 5 шаблонов,тематики дам.В космо-мультяшном стиле фото должны быть.Красиво,оригинально,стильно с логотипом и т д. Очень срочно. Все детальные данные скину выбраному фрилансеру.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $90
ТЗ и фото в приложении Актуально до 20 ноября С меня оплата + отзывДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад