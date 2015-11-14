Дизайн страницы статьи для женского онлайн-журнала

Необходимо разработать дизайн для страницы-статьи для женского онлайн-журнала Мир Идей miridei.com/

Текущий внешний вид статьи miridei.com/idei-lyubvi/i...

Для реализации дизайна прикладываем набросок прототипа с комментариями.

Комментарии включают в себя отсылки в том числе к текущему внешнему

виду.

Требования к дизайну:

• Требуется нарисовать 2 версии страницы – для компьютеров и мобильных устройств

• Версия для компьютеров рисуется для ширины 1600. При этом необходимо

предусмотреть, что верстка в итоге будет «резиновая» и элементы будут

уменьшаться при уменьшении разрешения до мобильной версии.

• Мобильная версия – ширина от 300 до 640

• Использовать существующий логотип. При необходимости допускается менять

цвет шрифта логотипа, цвет обводки самого лого и его заливку.

• Шрифт статьи должен комфортным для чтения с точки зрения размера шрифта и

интервала между строками. Статья должна занимать не более 55% места по

ширине.

• Правый блок – фиксированный по ширине, 300px

• Фон для статьи – белый. С фоном сайта можно экспериментировать (см the-village, хабр), но хочется также что-то светлое

• Элементы меню, кнопки и т.п. должны быть достаточно крупные и обладать

достаточными отступами от других элементов для комфортной работы с

тачскрина (и для мобильной и для десктопной версии)

Обязательна возможность оперативного взаимодействия по скайпу в ходе работы над проектом для решения текущих вопросов.