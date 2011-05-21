Дизайнер сайтов

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок464 просмотра
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Требуется дизайнер из Челябинска(обязательно).

Не важно портфолио и опыт работы. Важно только умение создавать качественные креативные дизайны.

Первые пару месяцев будет много работы - оплата сдельная за каждый нарисованный дизайн.

В последствии возможно официальное трудоустройство.

Расчет только на долгосрочное сотрудничество. Работа возможна в офисе или на дому.

Именно Челябинск потому что нужны гарантии, что человек не исчезнет в самый неподходящий момент.

13 лет назад
ilyinstanislav
Станислав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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