Требуется дизайнер сайтов на удаленке.

Обязательные требования:

- Очень качественное и профессиональное портфолио

- Быть на связи в рабочее время

- Соблюдение сроков

Задачи:

- Дизайн макетов страниц сайтов

- Графический дизайн

Условия:

- Своевременная сдельная оплата работы

- Регулярное поступление в работу новых проектов

- Отсутствие дебилов

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ:

Давайте экономить ваше и мое время. Прошу не писать тех, кто не подходит под вышеописанные требования.

В предложениях прошу указывать базовый срок разработки макета главной страницы и цену за подобную работу, остальное обговорим лично. Ваши предложения скринятся, вижу их только я.