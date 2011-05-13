http://www.lightmix.com/employment3.htm Требуется на постоянную удаленную работу, на полний день дизайнер с хорошим портфолио. Работа на зарплату, не по проектам. Премии по качеству работы, оплачиваемуй отпуск 2 недели в году. Праздники по Вашему календарю. Опыт - не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер сайтов на удаленке.
Обязательные требования:
- Очень качественное и профессиональное портфолио
- Быть на связи в рабочее время
- Соблюдение сроков
Задачи:
- Дизайн макетов страниц сайтов
- Графический дизайн
Условия:
- Своевременная сдельная оплата работы
- Регулярное поступление в работу новых проектов
- Отсутствие дебилов
ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ:
Давайте экономить ваше и мое время. Прошу не писать тех, кто не подходит под вышеописанные требования.
В предложениях прошу указывать базовый срок разработки макета главной страницы и цену за подобную работу, остальное обговорим лично. Ваши предложения скринятся, вижу их только я.
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