Web-программисты, верстальщики, дизайнеры

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок430 просмотров
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В команду разработчиков требуются web-программисты, верстальщики, дизайнеры. Разработка сайтов ведется на drupal 6.20 Для уточнения деталей пишите на e-mail: [email protected] Убедительная просьба не писать в теме, отправляйте ваши сообщения на почту ([email protected])

Дизайтеры

Требования

Возраст 16-30 лет

Навыки работы с графическими редакторами растровой и векторной графики

Творческое мышление

Желательно

Базовое знание HTML, XHTML, CSS

Наличие опыта работы

Навыки работы во Flash

Умение рисовать от руки

Обязанности

Создание информационных, коммерческих, торговых объявлений, рекламных буклетов, плакатов, стендов, панно, баннеров, веб-страниц в заданном стиле

Верстальщики

Требования

Возраст 16-30 лет

Знания HTML, CSS

Подготовка изображений для Web

Желательно

Опыт в верстке сайтов

Знание технологий JQuery

Верстка под Drupal 6.x

Обязанности

Создание кода веб-страницы с помощью соответствующего языка разметки

Web-программисты

Требования

Возраст 16-30 лет

Знание HTML, CSS

Знания PHP и MySQL, JavaScript

Желательно

Опыт работы с CMS и CMF

Опыт разработки модулей для Joomla, Drupal, так же приветствуется опыт разработки модулей для других движков

Знание технлогиии Ajax

Знание Java

Обязанности

Разработка программного обеспечения, оптимизацию кода, написание и доработку дополнительных модулей, новых сервисов и скриптов

13 лет назад
ws-outline
Константн 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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