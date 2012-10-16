Ищем дизайнера-верстальщика

Нужен дизайнер на постоянную работу в команду.

Несколько проектов. Задачи - от мелких доработок, исправления проблем с валидностью верстки, заканчивая разработкой отдельных страниц и целых сайтов с нуля.

Работы много и надолго.

Кроме стандартных требований важно знать:

* Smarty

* SVN

* Redmine

* Уметь локально разворачивать проект на Apache/php/MySQL (конечно, с этим поможем)

* некоторые шаблоны реализованы в формате Xara, так что желательно иметь соответствующий опыт работы

Все задачи по проектам расписаны в системе управления проектами (RedMine).

Задач много и необходимо рассчитывать на полное погружение в проекты на несколько недель/месяцев.

ВАЖНО: Если вы не готовы быть постоянно на связи, не готовы к четкой, внимательной и активной работе - мы не сработаемся. Если в вашей практике были случаи, когда вы пропадали и не выходили на связь с заказчиком по необъяснимым причинам - мы не сработаемся. Если все это не пугает и вам интересно развиваться, участвуя в жизни интересных и сложных проектов - пишите, будем сотрудничать.