Нужен "планшетник" художник

Нужен дизайнер на постоянную работу в команду. Несколько проектов. Задачи - от мелких доработок, исправления проблем с валидностью верстки, заканчивая разработкой отдельных страниц и целых сайтов с нуля. Работы много и надолго. Кроме стандартных требований важно знать: * Smarty * ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен планшетник для работы с приложением. Т.е. будет совместная работа с "флэшерами" для создания мини игры для Социальной Сети Вконтакте.
Пишите в приват ваши данные, с вами свяжутся.
Бюджет договорный, от 300$
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1200
http://www.lightmix.com/employment3.htm Требуется на постоянную удаленную работу, на полний день дизайнер с хорошим портфолио. Работа на зарплату, не по проектам. Премии по качеству работы, оплачиваемуй отпуск 2 недели в году. Праздники по Вашему календарю. Опыт - не ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен дизайнер с хорошим опытом разработки дизайна сайтов. Суть работы - разработка дизайн-макетов шаблонов сайтов.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
СЕО-компании требуется дизайнер сайтов. Для доработки проекта http://sivshare.com/ .Стаж не менее года. Подробности по icq 230029792.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
В команду (на удаленку) требуется человек, для создания шаблонов для cms wordpress. Работа не конвейерная - интересуют именно индивидуальные решения. От вас портфолио, цена вопроса за шаблон (желательно с примером вот такой шаблон я разрабатывал(а) за ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен хороший дизайнер умеющий делать простые вещи. Правильно сверстать текст, подготовить картинку, нарисовать простой сайт. Умение работать по тех. заданию - основное требование. Вот тестовое задание. Во-первых, посмотрите приложенные к письму файлы. Это логотип и схема главной страницы для ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Московская студия дизайна приглашает на работу дизайнера сайтов. График работы свободный, но не менее 6 часов в день. Выходные суббота-воскресенье. Оклад от 25000р. Подработка на фрилансе не запрещается :).Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- Опыт работы не менее 2-х лет. - Обязательно: наличие портфолио, уверенный пользователь графическими пакетами: PhotoShop, Corel Draw , Adobe Illustrator ЗП обсуждается после собеседования. Трудоустройство официально. Возможен гибкий график. Офис метро Свиблово. Срочно. подробности тут или по телефону 903 ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Крупная интернет-компания ищет дизайнера веб-интерфейсов для разработки и развития высоконагруженных интернет-проектов. Предсказать, как пользователь вероятнее всего будет перемещаться по сайту - задача нетривиальная. И нам нужен человек, который будет готов ее решать лучше, чем кто-либо другой. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
И так, что мне нужно.... Мне нужен универстальный человек, который умеет красиво рисовать, который может верстать и тот, кто умеет креативно мыслить! Задача будет заключаться в следующем: В скором будущем мне нужно будет разработать несколько ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад