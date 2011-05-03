Требуется дизайнер

$250
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок234 просмотра
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Нужен хороший дизайнер умеющий делать простые вещи.

Правильно сверстать текст, подготовить картинку, нарисовать простой сайт. Умение работать по тех. заданию - основное требование.

Вот тестовое задание.

Во-первых, посмотрите приложенные к письму файлы.

Это логотип и схема главной страницы для этого сайта http://xn----7sbbfccrymh4ahgtfd3am6u.xn--p1ai/

Нужно оформить главную страницу. Идеалом на который в итоге должно стать похоже главная страница http://basecamphq.com/

Нужно взять информацию в вордовском файле и оформить ее в виде страницы. Подобрать иконки, шрифты, все сверстать.

Пожалуйста, присылайте сразу ссылки на портфолио, и стоимость работ за сайт, за час, за тестовое задание.

13 лет назад
mainframe_lab
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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