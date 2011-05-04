Разыскивается дизайнер/верстальщик Wordpress.

$100
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки208 просмотров
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В команду (на удаленку) требуется человек, для создания шаблонов для cms wordpress. Работа не конвейерная - интересуют именно индивидуальные решения.

От вас портфолио, цена вопроса за шаблон (желательно с примером вот такой шаблон я разрабатывал(а) за столько $), сроки выполнения шаблона.

WordPress
13 лет назад
Paemao
Шубин 
78 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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