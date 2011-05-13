Нужен дизайнер на постоянную работу в команду. Несколько проектов. Задачи - от мелких доработок, исправления проблем с валидностью верстки, заканчивая разработкой отдельных страниц и целых сайтов с нуля. Работы много и надолго. Кроме стандартных требований важно знать: * Smarty * ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайнер (полиграфия)
Требования:
- Мы ищем профессионала высокого уровня со своими идеями, изюмом и крутым портфолио
- Опыт работы в студии
- Профессиональное владение Photoshop
- Обязательное умение работать с фотографиями (цветокоррекция), плашками, текстом (расположение текста на макете, выделение заголовков, подзаголовков)
- Знание типографики
- Приветствуется умение работы с flash
Обязанности:
- изготовление макетов информационных Email рассылок, оформление специальных страниц интернет магазина, изготовление макетов полиграфической продукции (постеры, флайеры и т.п.)
- требуемый уровень оформления можно увидеть на сайтах:
http://www.victoriassecret.com/
http://www.saksfifthavenue.com/
http://www.chantalthomass.fr/#/accueil
- приблизительное число макетов в месяц около 50
Условия работы:
- график работы с 10.00 до 18.30
- оклад на испытательный срок 40 000 руб., после до 60 000 руб. (до налогообложения)
- испытательный срок 3 месяца
- оформление в строгом соответствии с ТК РФ
- оплачиваемый отпуск, больничный
- льготное питание
- скидки во всех магазинах компании
- дружный молодой коллектив
- работа в крупной стабильно развивающейся компании – лидере в своем направлении
- офис компании расположен в Красногорском районе, Гольево (3 км за МКАД), доставка до офиса от ст.м. Полежаевская на корпоративном транспорте 15 минут
Для рассмотрения вашей кандидатуры, вам потребуется предоставить: резюме, портфолио и выполненное тестовое задание.
Тестовое задание:
Изготовить рекламный баннер размером 650x460 px.
Тема: новая коллекция женского белья. Цены на бюстгальтеры от 395 рублей. На баннере можно указать дополнительную информацию, размеры коллекции, цвета или фактуры. Обязательно наличие логотипа магазинов Дефи*ле (в приложении).
Исходные материалы: фотографии (можно выбрать одну или несколько), логотип лежат здесь
http://narod.ru/disk/12672182001/Photos%26logo.rar.html
Максимальный размер тестового задания 300 kb. Формат jpeg.
Исходная фотография лежит здесь:
http://narod.ru/disk/25996886000/20090328_B_000864.jpg.html
Выполненное задание и резюме высылать по адресу [email protected].
Резюме без выполненного тестового задания рассматриваться не будут.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1200
http://www.lightmix.com/employment3.htm Требуется на постоянную удаленную работу, на полний день дизайнер с хорошим портфолио. Работа на зарплату, не по проектам. Премии по качеству работы, оплачиваемуй отпуск 2 недели в году. Праздники по Вашему календарю. Опыт - не ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен дизайнер с хорошим опытом разработки дизайна сайтов. Суть работы - разработка дизайн-макетов шаблонов сайтов.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Вакансия технического специалиста на полную ставку, владеющего: - Джумлой - Настройкой SEO - HTML-кодом - Знанием смартреспондера (если вы не владеете этим ресурсом, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайн для кулинарного сайта. - Двухколонный фиксированный макет. - Корректное отображение в современных браузерах. - Валидная вёрстка и CSS по версии validator.w3.org. - Использование шаблонов. Нужен лаконичный, но современный дизайн, состоящий из каркаса для ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
В команду разработчиков требуются web-программисты, верстальщики, дизайнеры. Разработка сайтов ведется на drupal 6.20 Для уточнения деталей пишите на e-mail: [email protected] Убедительная просьба не писать в теме, отправляйте ваши сообщения на почту ([email protected]) Дизайтеры Требования Возраст 16-30 лет Навыки работы ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен планшетник для работы с приложением. Т.е. будет совместная работа с "флэшерами" для создания мини игры для Социальной Сети Вконтакте. Пишите в приват ваши данные, с вами свяжутся. Бюджет договорный, от 300$Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
СЕО-компании требуется дизайнер сайтов. Для доработки проекта http://sivshare.com/ .Стаж не менее года. Подробности по icq 230029792.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
В команду (на удаленку) требуется человек, для создания шаблонов для cms wordpress. Работа не конвейерная - интересуют именно индивидуальные решения. От вас портфолио, цена вопроса за шаблон (желательно с примером вот такой шаблон я разрабатывал(а) за ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен хороший дизайнер умеющий делать простые вещи. Правильно сверстать текст, подготовить картинку, нарисовать простой сайт. Умение работать по тех. заданию - основное требование. Вот тестовое задание. Во-первых, посмотрите приложенные к письму файлы. Это логотип и схема главной страницы для ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад