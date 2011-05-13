Дизайнер (полиграфия)

Требования:

- Мы ищем профессионала высокого уровня со своими идеями, изюмом и крутым портфолио

- Опыт работы в студии

- Профессиональное владение Photoshop

- Обязательное умение работать с фотографиями (цветокоррекция), плашками, текстом (расположение текста на макете, выделение заголовков, подзаголовков)

- Знание типографики

- Приветствуется умение работы с flash

Обязанности:

- изготовление макетов информационных Email рассылок, оформление специальных страниц интернет магазина, изготовление макетов полиграфической продукции (постеры, флайеры и т.п.)

- требуемый уровень оформления можно увидеть на сайтах:

http://www.victoriassecret.com/

http://www.net-a-porter.com/

http://www.saksfifthavenue.com/

http://www.shopbop.com/

http://www.chantalthomass.fr/#/accueil

- приблизительное число макетов в месяц около 50

Условия работы:

- график работы с 10.00 до 18.30

- оклад на испытательный срок 40 000 руб., после до 60 000 руб. (до налогообложения)

- испытательный срок 3 месяца

- оформление в строгом соответствии с ТК РФ

- оплачиваемый отпуск, больничный

- льготное питание

- скидки во всех магазинах компании

- дружный молодой коллектив

- работа в крупной стабильно развивающейся компании – лидере в своем направлении

- офис компании расположен в Красногорском районе, Гольево (3 км за МКАД), доставка до офиса от ст.м. Полежаевская на корпоративном транспорте 15 минут

Для рассмотрения вашей кандидатуры, вам потребуется предоставить: резюме, портфолио и выполненное тестовое задание.

Тестовое задание:

Изготовить рекламный баннер размером 650x460 px.

Тема: новая коллекция женского белья. Цены на бюстгальтеры от 395 рублей. На баннере можно указать дополнительную информацию, размеры коллекции, цвета или фактуры. Обязательно наличие логотипа магазинов Дефи*ле (в приложении).

Исходные материалы: фотографии (можно выбрать одну или несколько), логотип лежат здесь

http://narod.ru/disk/12672182001/Photos%26logo.rar.html

Максимальный размер тестового задания 300 kb. Формат jpeg.

Исходная фотография лежит здесь:

http://narod.ru/disk/25996886000/20090328_B_000864.jpg.html

Выполненное задание и резюме высылать по адресу [email protected].

Резюме без выполненного тестового задания рассматриваться не будут.